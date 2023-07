Voci dalla città

Striscioni e musica napoletana per il ritorno a casa di un detenuto: "Solo il tempo non si può fermare"

"Solo il tempo non si può fermare, bentornato fratello". E' quanto recita lo striscione appeso da amici e parenti di un ex detenuto, che ha fatto ritorno nella sua abitazione di via Marchese di Casalotto, nei pressi della stazione di Catania. Per l'occasione, sotto il palazzo in cui abita è stato allestito anche un impianto di amplificazione con musica neomelodica