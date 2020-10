Studentessa positiva al Covid in un Liceo di Giarre: classe in quarantena

La preside del Liceo Leonardo di Giarre ha comunicato che un alunna è risultata positiva al covid-19. La nota è stata pubblicata sulla pagina facebook dell'Istituto: "Vi comunico con immenso dispiacere che un’alunna della nostra scuola è risultata positiva al Covid 19. Nonostante le precauzioni adottate, gli sforzi per rendere a norma gli spazi, i continui appelli a rispettare le norme comunicateci dall’ISS il virus è entrato nella nostra comunità". Queste le parole della professoressa Tiziana D'Anna affidate ai social network. "Si comunica altresì che, come da disposizioni del Dipartimento di Prevenzione, solo la classe interessata, i cui alunni sono stati posti in quarantena, seguirà le lezioni attraverso la didattica a distanza. Tutti gli studenti delle altre classi svolgeranno le lezioni regolarmente così come previsto dalle indicazioni contenute nel rapporto dell’ISS n° 58/2020 e della circolare dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Per lunedì 5 ottobre, come da protocollo, sarà effettuata la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti interessati. Con la presente colgo l’occasione per augurare una pronta guarigione alla nostra alunna e ringraziarVi tutti per la collaborazione e la fiducia più volte manifestatami.

