Imprenditoria giovanile, gli studenti del "De Nicola" hanno inventato il guardaroba elettronico

Una piattaforma "intelligente" per gestire il guardaroba in modo più efficiente e sostenibile. Con questa idea innovativa gli studenti della 4B dell’istituto "Enrico De Nicola" di San Giovanni La Punta hanno vinto la competizione siciliana di Impresa in Azione. La piattaforma si chiama "Fit Your Style" e permette di gestire il proprio guardaroba in modo più efficiente e sostenibile, evitando l’inutilità dei vestiti e riducendo l’impatto ambientale. Grazie a un’interfaccia intuitiva, è possibile organizzare il guardaroba in base a categorie, stagioni, occasioni e altro ancora. In questo modo, è possibile tenere traccia di ciò che si possiede e ridurre gli acquisti impulsivi. La piattaforma utilizza l’Intelligenza Artificiale per generare outfit con i vestiti dell’utente, imparando dai suoi gusti e preferenze.

La finale interregionale del Company Program "Skills for the Future/Impresa Azione" supportato da EIT Food in collaborazione con Junior Achievement Italia e Europa (JA Italia e JA Europa), si è tenuta lo scorso 28 aprile a palazzo Biscari e ha avuto partner d'eccezione come Confindustria Sicilia, Isola Catania e l'Ufficio scolastico regionale.

Il team di "Fit Your Style" accederà ai Campionati nazionali di Imprenditorialità del 5 e 6 giugno a Milano e a sua volta il vincitore della finale nazionale avrà accesso alla finale europea di "Gen-E", la competizione di JA Europa che si svolgerà dall'11 al 14 luglio a Istanbul, in Turchia; mentre sarà proprio Catania a ospitare la finale europea “Gen-E” nel 2024.