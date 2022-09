Una delegazione di studenti svizzeri in visita presso la capitaneria di porto

Una rappresentativa di allievi dell’istituto liceale “Lehrperson Gymnasium di Berna”, in visita turistica - educativa nella città etnea, accompagnata dall’associazione di volontariato “Marecamp” è stata accolta dai militari della capitaneria di porto di Catania. La visita è stata organizzata nell’ambito dell’attività promozionale della associazione ambientalista sulla cultura e sul rispetto dell’ambiente marino- costiero. La guardia costiera etnea, sempre attenta alla “cultura del bene mare” in favore dei giovani, ha presentato agli studenti svizzeri i compiti Istituzionali del Corpo delle capitanerie di porto, soffermandosi nello specifico sulla peculiarità delle funzioni svolte in Italia a tutela dell’ecosistema marino e marino-costiero, e nella salvaguardia delle biodiversità presenti nei nostri mari, con un particolare “focus” sulle aree marine protette. Nell’occasione è stato mostrato il video istituzionale del Corpo realizzato in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e la Rai. A conclusione dell’incontro, l’associazione Marecamp ha illustrato ai giovani studenti le iniziative che i biologi e i volontari dell’associazione svolgono, congiuntamente con le Istituzioni pubbliche, al fine di sviluppare una coscienza civica ed ambientale nei fruitori amanti del mare.