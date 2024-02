Stupro alla villa Bellini, la richiesta del Siulp: "Incremento di organici in città e provincia"

Vicinanza alla ragazza 13 vittima di violenza a catania ed ai familiari è stata espressa una nota dal Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) di Catania, che "condanna il gesto vile e disumano" e denuncia nel contempo "la gravissima situazione che patiscono le Forze dell'Ordine della provincia e in particolare la polizia di Stato", chiedendo un incremento di organici in città e provincia "La violenza di gruppo commessa da cittadini extracomunitari - sottolinea il sindacato - non può e non deve essere oggetto di discriminazione razziale. D'altronde basti pensare ai recenti fatti accaduti a Palermo che hanno visto coinvolti per lo stesso tipo di reato giovani italiani."

"Nonostante gli sforzi profusi dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, specialmente negli ultimi mesi, con diuturni, sfiancanti servizi di controllo del territorio non si riesce ad incidere in modo efficace sulla sicurezza dell'intera comunità, sebbene, obiettivamente, sia migliorata la percezione che i cittadini hanno dell'impegno profuso dalle Forze dell'Ordine."

Per il Siulp etneo "non è ammissibile che una città come Catania rimanga collocata tra le 5 metropoli più pericolose d'Europa (dati 2023). E' inaccettabile che Catania registri una carenza di personale nella sola Polizia di Stato che supera il 10%". Il Siulp parla di "personale esausto e logorato anche in ragione dell'elevata età media. "Siamo obbligati a guardare lontano, prevedere e programmare - conclude il Siulp - ma non riusciamo ugualmente ad immaginare quello che potrà accadere con gli approdi dei barchini di migranti appena le condizioni meteorologiche saranno favorevoli."