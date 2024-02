Lo stupro di gruppo alla villa Bellini, lo striscione: "Sorella non sei sola. Ci vogliamo viv3 e liber3"

La Procura distrettuale di Catania depositerà oggi la richiesta di convalida del fermo, con richiesta di emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti degli indagati per la violenza sessuale di gruppo su una 13enne catanese all'interno della villa Bellini. Il gip avrà 48 ore di tempo per fissare l'udienza con gli indagati.

Sono 7 i cittadini stranieri di nazionalità egiziana, 4 maggiorenni e 3 minorenni, per i quali sussistono gravi indizi di colpevolezza per il reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti della minorenne stuprata nei bagni pubblici della villa, alle ore 19.30 del 30 gennaio scorso. Il fidanzato di 17 anni è stato picchiato e immobilizzato, la 13enne è stata spinta all'interno dei bagni e violentata.

La villa Bellini, il più grande giardino pubblico di Catania, un luogo di svago e relax in pieno centro per migliaia di ragazzi e ragazze catanesi, famiglie, anziani che da oggi fa paura. All'ingresso, uno striscione "Sorella non sei sola. Ci vogliamo viv3 e liber3". Sul cancello volantini con lo screenshot della notizia pubblicata sul nostro giornale e messaggi provocatori: "Lo stupratore sei tu! Ma come era vestita?".

"Esprimo la mia solidarietà a lei, lo Stato c'è e garantirà che sia fatta giustizia". Ha dichiarato, ieri, la premier Giorgia Meloni in visita proprio a Catania dicendosi "molto colpita" dalla vicenda. La presidente del Consiglio rimarca come il fatto sia avvenuto "nel giorno in cui si celebra un martire delle fede cristiana, ci fa vedere una martire della violenza sessuale". Il vicepremier Matteo Salvini ha invece alzato i toni. "Non venitemi a parlare di 'tolleranza' o 'errore'. Davanti ad orrori del genere non può esistere clemenza ma soltanto una cura: castrazione chimica. Conto che la proposta presentata dalla Lega venga votata al più presto". E di castrazione chimica parla anche l'europarlamentare leghista Annalisa Tardino: "Per gli stranieri rimpatri subito! In Egitto non si sarebbero mai permessi un comportamento simile. La sicurezza dei nostri figli deve essere una priorità, in tutta Italia",

La procura catanese con il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo, ha emesso i decreti di fermo per i 4 maggiorenni del gruppo mentre sui tre minori è intervenuta la procura dei minorenni diretta dalla procuratrice Carla Santocono. Uno degli indagati avrebbe collaborato e fornito riscontri ai carabinieri, dando indicazioni per identificare gli altri suoi connazionali che sono stati fermati.

''Apprendiamo con raccapriccio quanto accaduto. Non può accadere che una minorenne venga violentata dal branco nei bagni pubblici come nei peggiori film criminali''. Lo scrive in una nota la Cgil di Catania. ''Non può accadere -continua la nota- che ancora una volta sia una donna - in questo caso una bambina, persino - a pagare il prezzo della brutalità sulla propria pelle. Viviamo in una città dove la sicurezza e il decoro sono sempre più rari. Ci stringiamo accanto alla vittima e alle sue persone care e auspichiamo il massimo della accuratezza nelle indagini".

“Esprimiamo solidarietà per la ragazza. È un episodio di una gravità inaudita che lascia sgomento e senso di vuoto e che ci spinge oggi più che mai a sostenere l'importanza di una politica di forte sensibilizzazione per la prevenzione e il trattamento di questa come di altre - altrettanto gravi - forme di violenza sui minori e sulle donne con interventi sociali di prevenzione che coinvolgano tutti i settori della società a cominciare dalla scuola. E’ necessario sradicare queste forme di violenza e costruire una società più giusta e sicura per le giovani generazioni”. Lo dichiara la coordinatrice catanese del Mpa, Pina Alberghina.