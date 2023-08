Sub disperso in mare ad Ognina: in corso le ricerche

Un sub di 27 anni, di cui ancora non si conoscono le generalità, risulta disperso da questa mattina dopo essersi immerso nelle acque di Ognina. Si era buttato probabilmente per una battuta di pesca in apnea e sarebbe dovuto rientrare dopo un paio d'ore. Il giovane sub presta servizio in un ristorante e alle 17 non si è presentato sul posto di lavoro, motivo per cui è scattato l’allarme. Subito sono iniziate le ricerche coordinate dalla Capitaneria di porto a mare con i sommozzatori. Impegnati anche una motovedetta, un elicottero della guardia costiera e un gommone dei vigili del fuoco. Rinvenute la boa e il fucile utilizzati nello specchio d'acqua antistante viale Artale Alagona e sugli scogli i vestiti dell'uomo.

In aggiornamento