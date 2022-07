Summer Fest, via all'evento: ecco cosa c'è da sapere

È già sold out il primo dei grandi eventi del Summer Fest promosso dal Comune di Catania al Giardino Bellini: domani i Pinguini Tattici Nucleari, nell'unica data siciliana di “A cielo aperto”, proporranno il viaggio tra i maggiori successi della loro storia musicale, compreso l'ultimo singolo “Giovani Wannabe”. UN pienone annunciato che necessita di misure di sicurezza. Con ordinanza sindacale è stata vietata, per i giorni dei concerti, all'interno dell'area di sicurezza e del giardino Bellini, la vendita da asporto di bevande alcoliche da parte dei gestori dei pubblici esercizi e dei gestori di tutte le attività commerciali, ad esclusione dei casi in cui la somministrazione e la consumazione avvengano all’interno dei locali o nelle aree pubbliche esterne autorizzate, di pertinenza dell'attività.

L'ordinanza del sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi

Il divieto è valido per tutti i pubblici esercizi, mini-market, gli esercizi di vicinato e i distributori automatici situati nell'area di sicurezza. A questi si aggiunge anche il divieto di vendita per asporto e consumo di bevande contenute in recipienti di vetro e lattina e dell'utilizzo di spray del tipo urticante e al peperoncino. È vitato anche introdurre lattine, oggetti invetro o in metallo. "Il pienone - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - così come per i prossimi concerti di Mecna + Coco, il 17 luglio, Luchè, il 20, e Gemitaiz, il 22, vicini al tutto esaurito. Per accogliere al meglio e in sicurezza le migliaia di spettatori attesi per gli eventi, la macchina comunale ha predisposto una serie di provvedimenti, a partire dalla chiusura al pubblico del Giardino Bellini alle 16 in occasione dei concerti (per tutta la stagione del summerfest), con accesso riservato al pubblico degli eventi".

L'afflusso degli spettatori è stato preventivamente organizzato per prevenire qualunque possibilità di danneggiamento del giardino con apposite misure di sicurezza tra cui centinaia di addetti che vigileranno sull'area del concerto e i percorsi di accesso. Tuttavia la villa Bellini è stata coperta da polizza assicurativa per eventuali danni alle persone ma anche al patrimonio arboreo, arbustivo e monumentale, con accordi per la compensazione ambientale che includono la donazione di piante e arbusti da piantumare all'interno del grande giardino storico.

Mobilità: i divieti di circolazione

Sono state sottoposte a restrizioni della circolazione le aree del centro storico in prossimità della zona concerti. In particolare, con effetto limitato intanto ai giorni 16, 17 e 22 luglio 2022, è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti diretti in garage, delle forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso in emergenza) dalle ore 13 e fino a cessate esigenze in questi tratti viari: Via Sant'Euplio (tratto da via Pacini e p.zza Roma); Via Litrico; Via Argentina; Via Etnea (tratto da via Litrico a via Andronico); Via Etnea carreggiata est (tratto da via Umberto a via De Felice); Via Umberto (tratto da piazza Ettore Majorana a via Etnea); Via Etnea carreggiata nord (tratto da via Caronda a via Etnea); Via Rosalia Zaccà (tratto da via De Felice a via Umberto); Via Ferdinando Disposto inoltre il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati per tutti i veicoli dalle ore 13 e fino a cessate esigenze nei tratti viari: Via Sant'Euplio (tratto da via Rizzari e p.zza Roma); Via Litrico; Via Argentina; Via Etnea (tratto da via Litrico a via Andronico); Via Etnea carreggiata est (tratto da via Umberto a via De Felice); Via Umberto (tratto da via Rosalia Zaccà a via Etnea); Via Etnea carreggiata nord (tratto da via Caronda a via Etnea).