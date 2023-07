Summer Fest 2023, Geolier incanta il pubblico di Catania

Grande partecipazione, ieri sera, per il concerto del rapper napoletano Geolier alla villa Bellini di Catania. Il concerto, che si è svolto nell'ambito della rassegna Catania Summer Fest 2023 promossa dall’Amministrazione Comunale, ha registrato il tutto esaurito. I fan, provenienti da tutta la Sicilia, hanno atteso il loro idolo musicale sin dalla mattinata. Cori, applausi e cellulari al cielo hanno salutato l'arrivo di Geolier sul palco, che ha regalato al pubblico un concerto energico e coinvolgente, facendo ballare e cantare tutti i presenti.

Geolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo, è un rapper napoletano poliedrico e in continua evoluzione. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, Geolier è riuscito in pochi anni a diventare punto di riferimento per l'urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Geolier ha collezionato, in poco tempo, importanti certificazioni - ben 34 dischi di platino e 20 dischi d'oro - e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video. Lo spettacolo della villa Bellini è inserito nel Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. Oltre alla tappa catanese, Geolier proseguirà il tour in altre città italiane nei prossimi giorni.