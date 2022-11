Sunia: 24 alloggi a Librino già pronti da inizio anno, ma la consegna continua a ritardare

Una delegazione di cittadini accompagnati dai rappresentanti del Sunia, il sindacato degli inquilini, organizza un sit-in di fronte alla Prefettura di via Etnea a Catania, per domani, mercoledì 16 novembre, a partire dalle ore 10. La delegazione chiederà di essere ricevuta dal Prefetto per sollecitare ancora una volta l’iter di assegnazione dei 24 alloggi disponibili a Librino.

In una lettera inviata a Maria Carmela Librizzi, la segretaria del Sunia Catania Agata Palazzolo e la segretaria del Sunia Sicilia, Giusi Milazzo, sottolineano che “gli alloggi sono già pronti dall’inizio del 2022, destinati alle prime famiglie inserite nelle graduatorie “sfrattati” e “disagio socio economico. Poiché esiste il reale rischio che gli alloggi possano essere oggetto di atti vandalici o occupati abusivamente, e considerato che tra le 24 famiglie ve ne sono alcune che in seguito allo sfratto esecutivo dovranno riconsegnare la casa attualmente abitata, mentre altri sono cittadini disabili, chiediamo un intervento al fine di sollecitare l’iter di assegnazione”.