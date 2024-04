Sunia chiede la derattizzazione al corso indipendenza

Sunia di Catania e Sunia Sicilia hanno scritto al sindaco di Catania per segnalare “l’infestazione da topi nei pressi degli alloggi in social- housing del Corso Indipendenza 146”. Il sindacato degli inquilini chiede dunque una immediata derattizzazione agli uffici comunali e sono già al lavoro per la raccolta di firme dei residenti.

Nella comunicazione ufficiale firmata dalle segretarie, Giusi Milazzo (regionale), e Agata Palazzolo (provinciale), si legge che a lanciare l’allarme sono stati proprio gli assegnatari degli alloggi “preoccupati per il rischio di salute che può venirsi a determinare per tutti gli abitanti, anche per la presenza di numerosi alloggi collocati al piano terra; un che rischio coinvolge anche il parco giochi limitrofo frequentato da moltissimi bambini della zona e per il quale chiediamo che venga effettuata una pulizia periodica anche delle aiuole e che ne venga impedito l'ingresso a motorini e altri veicoli”.