Il Sunia scrive al comune di Catania: “Troppo silenzio sul tema dell’abitare”

In una lettera inviata al sindaco di Catania, Enrico Trantino, e all’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Sergio Parisi, i vertici del Sunia si dichiarano preoccupati “per l’assordante silenzio sul tema dell’abitare e per la mancanza di progettualità per la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico”. La segretaria del Sunia Sicilia, Giusi Milazzo, e la segretaria generale del Sunia di Catania, Agata Palazzolo, nella lettera sottolineano il mancato adeguamento dell’offerta di alloggi pubblici e sociali che invece sarebbe quanto mai necessario in una città che registra un disagio abitativo allarmante.

Lo scorso 16 dicembre il sindacato degli inquilini aveva chiesto un incontro al primo cittadino; incontro che però non è mai avvenuto “nonostante ci fosse stato comunicato che se ne sarebbe incaricato l’ assessore ai Lavoro pubblici”. Proseguono Milazzo e Palazzolo: “Negli ultimi anni l'emergenza abitativa è aumentata e la prospettiva non è delle migliori a causa della cancellazione del reddito di cittadinanza che prevedeva un contributo all'affitto per le famiglie più fragili. Crediamo che nei prossimi mesi molte famiglie catanesi si ritroveranno a dover fare i conti con lo sfratto per morosità, con conseguenti ricadute anche sull’ ordine pubblico”.