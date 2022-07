SuperEnalotto, a Biancavilla centrato un "5" da quasi 27 mila euro

La Sicilia si scopre ancora fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 23 luglio, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" del valore di 26.984,85 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell'esercizio di via dei Fiori 57 a Biancavilla, in provincia di Catania. Il jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 243,6 milioni di euro.