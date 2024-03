Sventato furto di rame in viale Africa: una denuncia

Nella serata di ieri, personale delle volanti, nel transitare per viale Africa, hanno notato all’altezza del cantiere per la costruzione della Cittadella Giudiziaria, la presenza di una vettura parcheggiata e due uomini che stazionavano nelle immediate vicinanze.

Uno di questi, in particolare, è stato notato nei pressi dell’ex Consorzio Agrario mentre stava porgendo all’altro alcuni cavi elettrici per caricarli sulla vettura. All’arrivo dei poliziotti la persona che si trovava all’interno della struttura si è data alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre l’altro ha lasciato cadere a terra il materiale trafugato, tentando di allontanarsi ma è stato subito bloccato dagli agenti.

L’uomo, un 45enne pregiudicato catanese, non ha fornito alcuna plausibile spiegazione in ordine alla provenienza di quei cavi elettrici da lui stesso poco prima abbandonati e su quelli già caricati nella vettura. Alla luce di quanto accaduto è stato indagato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso con altra persona rimasta ignota.