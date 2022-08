Carabinieri sventano furto d'uva in fondo agricolo di Mazzarone

In concomitanza con il periodo di maturazione dei frutti nei vitigni dell’area del calatino, il comando provinciale dei carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi preventivi e repressivi finalizzati a scongiurare il fenomeno delle razzie nelle aree agricole. In tal senso, in agro di Mazzarrone, i militari dell’Arma hanno sventato la scorsa notte un furto nel quale i malviventi avevano caricato su un’autovettura, abbandonata sul posto, un ingente quantitativo d’uva, che avevano già rubato in quel fondo agricolo. La merce è stata restituita successivamente al legittimo proprietario.

Controlli rafforzati

Dallo scorso mese di luglio, hanno effettuato 143 servizi perlustrativi disponendo 98 posti di controllo, in linea con le disposizioni prefettizie volte a prevenire i reati predatori, in prevalenza di furti d’uva perpetrati nel periodo della vendemmia, in quelle aree del calatino quali i comuni di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ove maggiormente insiste la coltivazione di pregiati vitigni. Questi servizi, svolti in sinergia con il personale di rinforzo proveniente dal 12° reggimento carabinieri “Sicilia”, hanno portato all’identificazione di 341 persone ed al controllo di 249 automezzi.