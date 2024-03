Sversamento inquinante nel canale Arci, presentato esposto in Procura

“Un esposto alla Procura sulle segnalazioni ricevute sull'inquinamento del canale Arci nella zona industriale di Catania per accertare ogni eventuale responsabilità" sarà presentato dalle associazioni Codacons, Consaambiente e Lega difesa del cittadino. Lo rendono noto le stesse associazioni con una nota congiunta. Il Codacons chiede anche che "venga disposta, in via d'urgenza la bonifica del tratto di spiaggia interessato e si realizzi una capillare opera di prevenzione attraverso la videosorveglianza, individuando e sanzionando tutti i possibili scarichi abusivi".

Nel video, pubblicato anche dalla nostra testata lo scorso venerdì 1 marzo, venivano mostrate decine di pesci in sofferenza nel canale Arci, le cui acque avevano assunto un colore biancastro. Il giorno successivo, la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Martina Ardizzone ed il consigliere comunale di Catania Graziano Bonaccorsi hanno effettuato un sopralluogo "constatando come uno sversamento anomalo abbia provocato una moria di anguille e di altri animali acquatici. Stiamo intervenendo a livello locale e regionale. I liquami di natura chimica erano bianchi e acidi - hanno detto Ardizzone e Bonaccorsi - tanto da bruciare gli occhi e le narici. Sebbene la fase acuta dello sversamento sia terminata poco dopo, nel canale permangono ingenti residui ed una moria di anguille".

