L'assessore alla Famiglia consegna tablet alle famiglie ucraine rifugiate a Catania

Nei giorni scorsi, presso la sede della digital agency “The Wave”, l’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche per la Famiglia, Dott.ssa Adriana Patella, insieme alla dott.ssa Lucia Leonardi, P.O. Programmazione Azioni di Sistema Acquisizione risorse extra bilancio, e ai partner del progetto Fami “Nuove opportunità, percorsi di sostenibilità abitativa e inclusione sociale", le cooperative Prospettiva e Fenice, i Consorzi Il Nodo e Sol.Co, ha incontrato le famiglie ucraine ospiti in quattro centri di accoglienza siti nella Città di Catania, e ha partecipato alla consegna di Tablet donati dal Comune di Catania e devices tecnologici offerti da “The Wave” ai giovani ucraini per supportarli nel nuovo percorso scolastico. "Il progetto Fami, gestito dalla Direzione Famiglia e Politiche Sociali, ha l'obiettivo di fornire servizi di supporto all’inclusione a nuclei familiari stranieri composti da madri e figli regolarmente soggiornanti nel contesto territoriale catanese, in situazione di vulnerabilità sociale”, spiega l’Assessore Adriana Patella.

“Il Comune di Catania e, in particolar modo, l’Assessorato ai Servizi Sociali e alle Politiche per la Famiglia – conclude l’Assessore - è stato sempre attento a tutti gli aspetti inerenti all’accoglienza degli stranieri costretti ad abbandonare il paese di origine, infatti, il progetto Fami è partito coinvolgendo donne nigeriane e i loro figli ma, a seguito del conflitto scoppiato in Ucraina, ha allargato il target, includendo le famiglie ucraine”.



“L’incontro con le utenti e gli operatori è sempre complesso e denso di significati - spiega la dott.ssa Lucia Leonardi – l’obiettivo prioritario è quello di dare un sostegno a queste donne con i loro figli, cercando di andare incontro alle loro esigenze e di sviluppare l’empowerment della donna accolta, tenendo in considerazione il suo vissuto emotivo”.

“Lo scorso aprile, in occasione della Pasqua, il team di "The Wave" ha promosso un’iniziativa di solidarietà nei confronti di alcuni bambini ucraini che erano arrivati in Sicilia da poco tempo, a causa della crisi umanitaria che ormai da mesi vede coinvolta l’intera popolazione ucraina. Quest’anno abbiamo pensato di promuovere un’iniziativa solidale differente, che potesse essere un segno di vicinanza nei confronti di coloro che stanno fuggendo dall’Ucraina e vivendo una guerra senza colpe” - racconta Francesco Bonanno, Co-Founder e Manager Director in The Wave.

“Contribuire in maniera concreta nell’ incoraggiare questi ragazzi durante il loro cammino scolastico è per noi un immenso piacere, comprendiamo quanto sia difficile inserirsi in un contesto culturale totalmente nuovo” - aggiunge Marco Reitano, Founder e Manager in The Wave.



Presente all'evento anche il Consigliere Comunale Alessandro Campisi: “L’amministrazione comunale è sempre pronta a portare avanti progetti come questo" - dichiara - "La giornata di oggi è stata molto significativa per tutti noi perché, in una situazione critica come quella che sta vivendo il popolo ucraino, cercare di essere utili, anche nel nostro piccolo, e accogliere queste donne e questi bambini nel migliore dei modi, penso che sia fondamentale per dare loro un po’ di serenità”. L'evento si è concluso con un momento di riflessione di forte carica emotiva in cui uno dei piccoli ospiti ha declamato una poesia da lui composta, una condanna alla devastazione materiale e morale generata dalla guerra.