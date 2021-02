Al Cannizzaro arrivano i tablet per i reparti Covid grazie ad una donazione

Donato un tablet a ciascuno dei quattro reparti Covid di degenza ordinaria. Saranno a disposizione dei pazienti per la comunicazione con i familiari

Un tablet a ciascuno dei quattro reparti Covid di degenza ordinaria, a disposizione dei pazienti per la comunicazione con i familiari: è il dono che l’Associazione degli ex alunni dell’Istituto Leonardo da Vinci di Catania ha consegnato questa mattina all'ospedale Cannizzaro. Erano presenti, tra gli altri, il direttore generale Salvatore Giuffrida e del direttore sanitario Diana Cinà. È stato monsignor Mario Torracca, cappellano dell’ospedale nonché assistente spirituale del sodalizio, a spiegare il senso della donazione: "uno strumento per contribuire a superare l’isolamento e la solitudine che il Covid inevitabilmente porta con sé. Un bisogno che il notaio Carlo Zimbone e l’avvocato Marco Tortorici, presidente e segretario dell’Associazione, hanno condiviso con i soci consegnando i dispositivi nelle mani dei dott. Sandro Distefano, Carmelo Iacobello e Lorenzo Malatino, direttori dei reparti Covid".

I primari hanno ringraziato l’Associazione ex alunni dell’istituto lasalliano, sottolineando come il tablet "si integri con la dotazione di cui ciascuna unità operativa è fornita. Ogni iniziativa di umanizzazione rappresenta un elemento di aiuto nel percorso verso la guarigione e con i malati Covid lo stiamo sperimentando attraverso il supporto psicologico", ha affermato il direttore generale Giuffrida, facendo riferimento alle figure inserite nei reparti a seguito del bando dell’Assessorato regionale alla Salute. Gratitudine per la "sensibilità mostrata, segno anche del riconoscimento delle professionalità del nostro ospedale" è stata espressa dal direttore sanitario Cinà.