San Gregorio, gli alberi di via Pirandello saranno tagliati per mettere in sicurezza i marciapiedi

L’amministrazione comunale di San Gregorio ha approvato, in forma amministrativa, il progetto relativo all’intervento di manutenzione e messa in sicurezza dei marciapiedi di via Luigi Pirandello a San Gregorio. Lo attesta la delibera di giunta n. 49 del 13 aprile scorso. Le radici degli alberi che adornano la strada hanno divelto, nel tempo, la pavimentazione dei marciapiedi rendendo poco sicuro il transito ai pedoni. Per questo ed altri motivi l’amministrazione ha deciso di intervenire con dei lavori di messa in sicurezza. I marciapiedi saranno ripuliti dalle erbacce e gli alberi tipo “falso pepe” saranno tagliati. Inoltre saranno rimosse ed esportate anche le ceppaie di piante con taglio delle radici. Le parti sconnesse dei marciapiedi saranno demolite per essere ricostruite con le relative orlature in pietra lavica laddove danneggiate o addirittura mancanti. Infine i marciapiedi saranno ripavimentati con piastrelle di cemento analoghe alle esistenti. "Era necessario intervenire su via Pirandello – ha commentato il sindaco, Carmelo Corsaro – per ripristinare le normali condizioni di percorribilità pedonale e ridare decoro ai marciapiedi che, per via delle dimensioni degli alberi, erano caduti in degrado anche ai confini con le stesse abitazioni. La sicurezza dei cittadini – ha concluso-, in qualsiasi forma e contesto, è stata sempre una priorità della mia sindacatura". Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico, avrà un costo complessivo di 138.000,00 euro di cui 99.000,00 per lavori e 39.000,00 per somme a disposizione.