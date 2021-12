Tutti in fila per i tamponi: lunghe code all'hub di San Giuseppe La Rena

In questi giorni di festa si registra in città una vera e propria corsa al tampone, che ha congestionato l'attività degli hub. Nella sola giornata di ieri, si sono registrati a Catania 287 nuovi positivi, con 1727 casi in tutta la Sicilia. Segno che il Coronavirus non ha intenzione di mollare la presa: la nostra Isola è al terzo posto per contagi in Italia ed il passaggio in zona gialla è ormai praticamente scontato. Tuttavia, grazie anche alle feste natalizie che offrono alle famiglie molte più occasioni di riunirsi, tanti cittadini senza sintomi stanno decidendo di effettuare una verifica a scopo precauzionale. A questa fascia si somma quella dei viaggiatori (moltissimi Paesi richiedono un test in entrata) ed i tanti cittadini con sintomi influenzali, assimilabili a quelli reali del Covid. Sta di fatto che ieri, nelle ore di punta, la fila per il vecchio mercato ortofrutticolo -oggi sede dell'hub di Catania - arrivava in tangenziale, con attesa media di oltre tre ore. Per la somministrazione del vaccino (prime, seconde e terze dosi), non si registra alcuna attesa particolare.