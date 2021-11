Tamponi salivari nelle scuole catanesi, negativi tutti i test effettuati

Sono risultati tutti negativi i 622 tamponi salivari fatti nelle scuole sentinella del catanese. Tre i distretti interessati: Catania, Palagonia e Caltagirone. L’obiettivo della campagna di screening, coordinata dall’ufficio emergenza Covid, è quello di individuare l’eventuale presenza di positivi al covid-19 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. I kit disponibili erano poco più di un migliaio. Per aderire al test era però necessaria l’autorizzazione delle famiglie, ma molti non hanno voluto partecipare. Ad occuparsi dello screening sono state le Usca(Unità speciali di continuità assistenziale) del settore scuola. Il test salivare ha valore esclusivamente epidemiologico. Il prossimo controllo interesserà 9 scuole dei distretti di Bronte, Adrano e Paternò. “La collaborazione delle famiglie – spiega il commissario emergenza Covid, Pino Liberti – è fondamentale. Il test, peraltro, non è invasivo ed è particolarmente indicato per i più piccoli. Lo screening è uno strumento efficace per individuare dei positivi e contrastare più velocemente la diffusione del contagio”.