Vaccini e tamponi in farmacia, Cardello chiede stalli per la sosta breve

Predisporre almeno due stalli per la sosta breve nei pressi delle farmacie che effettueranno il servizio di vaccinazione. Questa è la proposta che il presidente della I commissione alla viabilità del II municipio, Andrea Cardello, fa all’amministrazione comunale. “Con le nuove normative- afferma Cardello- a partire dal prossimo maggio sarà possibile sia effettuare i tamponi che ricevere il vaccino. Questo inevitabilmente comporterà una grande affluenza davanti alle farmacie di tutta Catania. Un rischio assembramento che va scongiurato in tutti i modi e, contemporaneamente, va evitato il blocco del traffico quotidiano. Per queste ragioni, ho avanzato una proposta che, consentendo la sosta breve, eviterà anche la piaga delle auto in doppia fila o il posteggio selvaggio”.