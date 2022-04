Anas, tangenziale chiusa in notturna per la verifica dei viadotti

Nell'ambito del progetto "RAFAEL", nelle notti comprese tra martedì 5 e giovedì 7 aprile sarà necessario procedere alla verifica dei sensori installati nel viadotto San Paolo, al km 3, e del sistema di pesatura dinamica dei mezzi in transito, posto al km 1,5 della tangenziale ovest di Catania. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che per consentire l'esecuzione di tali operazioni, che si svolgeranno in fascia oraria notturna compresa tra le ore 22 e le ore 5 del mattino successivo, la tangenziale sarà chiusa sulla carreggiata in direzione Messina, nel tratto compreso tra lo svincolo di Gravina di CATANIA e lo svincolo dell'A18dir-San Gregorio-Paesi Etnei, con indicazione dell'itinerario alternativo segnalato in loco.