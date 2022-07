Tangenziale-Nesima: "Via alla manutenzione entro la fine del mese"

"Via al risanamento, rimediamo ad abbandono di decenni". Si è svolto al Palazzo della Regione di Catania il tavolo tecnico convocato dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, con il Comune di Catania e il Genio civile etneo, per fare il punto sul prossimo avvio dei lavori di risanamento e manutenzione straordinaria del tratto di viale Felice Fontana che collega la rotatoria di Nesima alla tangenziale etnea. L'arteria ricade a cavallo fra i territori comunali di Catania e Misterbianco. Presenti al tavolo l'assessore alla Mobilità del capoluogo etneo Pippo Arcidiacono e l'ingegnere capo del Genio civile Gaetano Laudani. "Da almeno due decenni - spiega Falcone - il collegamento fra la tangenziale di Catania e la circonvallazione della città si trova in condizioni di totale abbandono. Entro luglio, però, avvieremo la ripavimentazione di oltre un chilometro di sede stradale, ripristinando così decoro e sicurezza su un percorso giornalmente solcato da decine di migliaia di veicoli, vitale per tutta l'area urbana e i centri vicini. Al momento troviamo veri e propri arbusti cresciuti fra i guard-rail, ma anche illuminazione assente e asfalto quasi impraticabile".

"L'Anas- aggiunge Falcone - ha già riasfaltato un breve tratto di sua competenza nei pressi del sottopassaggio per la tangenziale, mentre l'amministrazione misterbianchese ha avviato la bonifica e lo scerbamento delle carreggiate". Ad essersi aggiudicata la gara è l'impresa acese Tosa appalti srl. L'assessorato regionale alle Infrastrutture, nell'ambito del Piano di interventi di risanamento stradale in provincia di Catania, deliberato a dicembre 2021, aveva destinato all'opera 150mila euro. Previsto inoltre anche il ripristino dei giunti del cavalcavia di Monte Po-Corso Carlo Marx. "La manutenzione di quest'ulteriore tratto di viale Fontana avviata dalla Regione - sottolinea l'assessore Arcidiacono - completa il piano di riqualificazione della circonvallazione da oltre tre milioni di euro che la nostra Amministrazione sta a sua volta per avviare, un cantiere di portata storica che cambierà il volto di tutta la viabilità d’accesso alla città".