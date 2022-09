Tangenziale Ovest, limitazioni al traffico all'altezza dell'Asse dei servizi e Zona industriale Nord

Nell’ambito degli interventi per l’installazione delle nuove barriere laterali di sicurezza, in corso lungo la Tangenziale Ovest di Catania, a partire da lunedì sono previste limitazioni presso gli svincoli di Zona Industriale Nord e dell’Asse dei Servizi. In particolare, fino a venerdì 14 ottobre rimarranno chiuse la rampa di immissione verso Messina per i veicoli provenienti da Zona Industriale Nord e la rampa di uscita verso l’aeroporto per i veicoli provenienti da Siracusa. Le indicazioni per gli itinerari alternativi saranno segnalate.