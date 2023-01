Tentano di spacciare banconote false a Taormina: due catanesi denunciati

I carabinieri hanno denunciato a Taormina due persone originarie della provincia di Catania ritenute responsabili di spendita di monete false. I militari dell'Arma hanno ricevuto la segnalazione da parte del titolare di un esercizio commerciale circa la presenza di due persone di sesso maschile che avrebbero cercato di farsi cambiare due banconote da 10 euro con una da 20. Il commerciante non avrebbe acconsentito alla richiesta, segnalando subito l'accaduto ai carabinieri.

I due, rintracciati e identificati. dai carabinieri, sono stati trovati in possesso di due banconote da 10 euro per colore e foggia apparentemente valide, ma che dopo accertamenti si sono rivelate false. Da ulteriori approfondimenti è risultato che i due poco prima avrebbero tentato di spendere le due banconote anche in un esercizio commerciale di Santa Teresa di Riva senza riuscirvi. Le banconote sono state sottoposte a sequestro e saranno inviate alla Banca d'Italia per accertamenti tecnici.