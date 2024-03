Targa contraffatta su auto di dubbia provenienza, 50enne denunciato

Nel pomeriggio dello scorso sabato 16 marzo, i poliziotti delle volanti, durante un posto di controllo eseguito in via Gelso Bianco, hanno denunciato un 50enne catanese per riciclaggio. L’uomo, infatti, è stato fermato e controllato mentre si trovava a bordo di un’autovettura alla quale, è poi risultato, era stata applicata una targa associata ad un’altra macchina e ciò allo scopo di impedire che del veicolo venisse riconosciuta la provenienza illecita. Una ulteriore conferma è giunta dall’esame del numero di telaio dell’auto, che è apparso inconfutabilmente contraffatto. Per tali motivi, oltre all’azione penale nei confronti del presunto responsabile del reato, gli agenti hanno sequestrato il veicolo che sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per accertarne la proprietà.