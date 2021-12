Tari, contributo economico alle famiglie disagiate dal Covid per pagare il tributo

Arriva dall'Amministrazione Comunale un sostegno alle famiglie in difficoltà per il pagamento della Tari. La Giunta Pogliese ha infatti determinato di ridurre o azzerare le tariffe TARI 2021 con contributi economici specifici destinate ad alcune categorie di utenze domestiche in stato di bisogno a causa dell'emergenza Covid-19, stanziando la somma di 4 milioni e 65 mila euro, pari all'intero contributo statale per questo tipo di aiuti. Secondo l'Avviso/ bando pubblico possono beneficiare dello sgravio delle Tariffe TARI 2021, i nuclei familiari residenti nel Comune di Catania, in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ultima dichiarazione ISEE in corso di validità) non superiore a 20.000,00, in cui almeno un componente risulti nelle seguenti condizioni di precarietà, determinata dall'emergenza Covid 19: perdita del lavoro per licenziamento dovuto a chiusura di attività lavorativa o cassa integrazione nel corso degli esercizi 2020/2021. Tali condizioni, da intendersi come alternative o concomitanti, dovranno essere certificate con apposita dichiarazione in autocertificazione resa nelle forme di legge e verificabili mediante idonea documentazione. "Manteniamo un impegno assunto coi cittadini e le forze sociali della città -ha detto il sindaco Salvo Pogliese- dando una boccata d'ossigeno alle famiglie che più di altre hanno sofferto l'emergenza Covid-19. La somma che abbiamo stanziato come aiuto ai più bisognosi supera il 25 % dell'incasso preventivato dalle utenze domestiche, che in sostanza significa che una famiglia su quattro potrà potenzialmente avvalersi di questi benefici. Qualora dovessero rimanere fondi da questi 4 milioni di euro -ha aggiunto il primo cittadino- i residui verranno utilizzati con altre modalità ma sempre per aiutare i più disagiati. Un obiettivo di grande valore sociale raggiunto anche grazie all'impegno dell'assessore Bonaccorsi, della dirigenza e dei funzionari della ragioneria generale e del Servizio Tributi, che anticipa altre misure di sostegno economico e alimentare per famiglie indigenti che a giorni renderemo note". L'agevolazione, per il solo anno 2021, previa verifica dei requisiti anche reddituali, verrà concessa sulla basedelle domande che perverranno all'Ente compilando il modulo disponibile anche alla voce "Avvisi" nella home page del sito internet www.comune.catania.it I richiedenti dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il termine del 28 dicembre 2021, fornendo le informazioni e le dichiarazioni di cui allo schema di domanda. L'agevolazione in esame sarà concessa, per il solo anno 2021, previaverifica dei requisiti anche reddituali, sulla base delle domande che perverranno all'Ente compilando l'apposito modulo, riversando direttamente il contributo assegnato all'Ufficio Tributi dell'Ente, effettuando le operazioni di conguaglio e rimborso delle somme eventualmente già corrisposte dagli utenti beneficiari, tenendo conto anche di eventuali posizioni debitorie afferenti la TARI. Le istanze possono essere presentate mediante recapito "a mano" o con invio raccomandataA/R, o con plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati, al Protocollo del Comune di Catania di piazza Duomo, specificando sulla busta la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE TARI". Farà fede, a prescindere dalla modalità di trasmissione, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune. Le domande, una per nucleo familiare, possono essere recapitate anche a mezzo Pec al seguente indirizzo: comune.catania@pec.it oppure accedendo tramite Spid con il portale digitale "Catania Semplice" attivo all'interno del sito istituzionale, dove verrà comunicata anche l'ammissione/esclusione al beneficio economico. L'Amministrazione potrà provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede diistanza, provvedendo alla denuncia all'Autorità Giudiziaria in caso di false dichiarazioni.