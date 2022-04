Clochard minaccia i passanti in Corso Italia, la polizia lo ferma mostrando il taser

Un 22enne di nazionalità belga e senza fissa dimora è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di due volanti della polzia di Stato. Gli agenti sono intervenuti in corso Italia dopo aver ricevuto una segnalazione che faceva riferimento ad un individuo molesto, che minacciava i passanti lanciando contro di loro vari oggetti. Durante il controllo è andato in escandescenza, danneggiando anche i veicoli accorsi sul posto.

E' stato bloccato con non poche difficoltà ed in questa circostanza si è reso necessario l’intervento del taser: l’arma ad impulsi elettrici, di recente dotazione, è stata solo mostrata (e non utilizzata in maniera offensiva) azionando l’arco voltaico a mo' di avvertimento. A questo punto, gli agenti hanno invitato l'uomo a calmarsi, ottenendo l'effetto sperato. Dopo essere stato fermato, il 22enne è stato denunciato e poi affidato ai sanitari per le cure mediche necessarie.