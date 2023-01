Si riunisce il Tavolo regionale per contrastare il caporalato

Adottare una strategia contro lo sfruttamento e il caporalato, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro specifici sulla materia. È quanto deciso durante l’ultima riunione del tavolo tecnico regionale che si è svolta presso l’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in via Trinacria a Palermo. "Questo organismo – commenta l’assessore Nuccia Albano – ha tra i suoi obiettivi quello di stimolare e indirizzare l’azione dei soggetti pubblici e privati coinvolti. Un ruolo che deve svolgere con grande responsabilità, nell’auspicio che, con questo impegno, si possa realmente migliorare la vita di chi vive una condizione di grave sfruttamento e in alcuni casi di vera e propria schiavitù". Il "Tavolo regionale di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e al caporalato" intende anche rafforzare l’azione e la composizione dell'osservatorio siciliano sul fenomeno migratorio, oltre a prevedere, nell’ambito della redazione del Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione e il collegato Programma annuale, una sezione dedicata come Piano regionale anti-tratta. Il Tavolo, presieduto dall’assessore Albano è composto, tra gli altri, anche dall’assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; dal dirigente dell’Ufficio speciale immigrazione; e dai dirigenti generali regionali di Famiglia e politiche sociali, Orientamento, Pianificazione strategica, Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Formazione professionale, Agricoltura e Sviluppo territoriale, che hanno partecipato direttamente o attraverso loro delegati.