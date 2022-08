Amts: terzo tavolo tecnico per la realizzazione della linea veloce BRT2

Dopo i due recenti incontri svoltisi tra la fine di giugno e la fine di luglio, il prossimo venerdì 2 settembre alle ore 16 si svolgerà il terzo ed ultimo incontro tecnico convocato dall’Amts – Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania spa in merito alla realizzazione della già programmata linea veloce preferenziale BRT2. L’invito a partecipare al tavolo tecnico è stato rivolto dall’Azienda partecipata del Comune di Catania a tutte le realtà della vita pubblica, commerciale, culturale e sociale del capoluogo etneo. La riunione del 2 settembre si svolgerà nella sede storica dell’Amts, in via Plebiscito n. 747 a Catania.