Teatro Bellini, Giovanni Cultrera riconfermato sovrintendente

Giovanni Cultrera di Montesano è stato riconfermato sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania. Una scelta in continuità che premia l'attività svolta nel quadriennio alla guida dell'ente lirico, dove il maestro opererà fino al 2028. La nomina è stata adottata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, previa unanime ridesignazione da parte del consiglio di amministrazione del Bellini.

L'indicazione di Cultrera è stata avanzata dal nuovo cda insediatosi lo scorso novembre e composto dal sindaco Enrico Trantino, che lo presiede, dalla vicepresidente Daniela Lo Cascio, che prosegue in altra veste l'opera svolta in qualità di commissario straordinario, e dal rappresentante dei lavoratori Antonio D'Amico. Giovanni Cultrera è pianista concertista di fama internazionale e si è esibito dalle Americhe all'Asia, dal Nord Africa all'Oceania.

Laureato con il massimo dei voti in Pianoforte 'Discipline Musicali', ha conseguito con il massimo dei voti al master triennale Alto perfezionamento pianistico con Boris Petrushansky. Laureato magna cum laude anche in Giurisprudenza con una tesi sulla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, ha curato il management organizzativo e la direzione artistica di diverse migliaia di concerti ed eventi per conto di teatri, fondazioni, enti morali, stagioni concertistiche e festival. È docente di Prassi esecutiva e repertorio pianoforte, Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo e componente del Nucleo di Valutazione presso l'Afam universitaria del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania.

Prestigiosi i riconoscimenti nazionali e internazionali come il premio internazionale Le Muse - Academicum di Firenze, l'onorificenza, per alti meriti artistici, di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Vincitore di qualificati concorsi nazionali e internazionali, è stato presidente e componente di giurie in oltre 100 concorsi in Italia e all'estero, ha effettuato registrazioni e incisioni ed ha tenuto masterclass e conferenze in numerosi Paesi.