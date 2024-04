Camera dei deputati, il Teatro Bellini nella lista dei monumenti nazionali

Il Teatro Massimo Bellini è stato inserito, insieme al Teatro Massimo di Palermo, tra i teatri italiani meritevoli di essere dichiarati monumento nazionale. Ne danno notizia, con una nota congiunta, i deputati siciliani di Fratelli d'Italia, Manlio Messina, Eliana Longi, Luca Cannata e Francesco Ciancitto.

"Grazie a una serie di emendamenti anche a nostra firma, nella proposta di legge in discussione alla Camera dei deputati riguardante la dichiarazione dei principali teatri italiani come monumenti nazionali, sono stati inseriti quei nostri teatri che da decenni caratterizzano la vita artistica, sociale e culturale della Sicilia e che richiamano sempre nomi di prim'ordine tra attori, cantanti, gruppi musicali lirici e sinfonici, scrittori e liberi pensatori. È un risultato straordinario, un riconoscimento di cui andiamo fieri e orgogliosi, perché va nella direzione di affermare, tutelare e promuovere tutto il bello e il buono che le nostre città ed i nostri territori si portano dentro, ma che in molti ancora non conoscono", concludono i parlamentari di FdI.