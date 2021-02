Teatro Moncada, Severino (PD): "Recuperiamolo con fondi europei"

Nel quartiere di Librino ce da anni un teatro chiuso perché abbandonato e quasi completamente distrutto: il teatro Moncada di Librino, una delle più grandi incompiute di Catania. La presidentessa dell’assemblea provinciale di Catania per il Partito Democratico Ersilia Saverino chiede interventi per poter aprire alla città questo spazio.

"Ad oggi l’unica soluzione possibile è quella di accedere a fondi europei per tentare di riqualificarlo e sanare definitivamente questa ferita. L’inaugurazione della vicina Torre Leone dimostra che quando c’è una precisa volontà politica e una strategia comune, tra tutte le parti in causa, si possono ottenere grandi risultati. L’amministrazione comunale deve ricalcare il progetto attuato per l’ex palazzo di cemento se vuole mettere fine a quanto appare all’interno del teatro Moncada: infissi rubati, sale trasformate in bivacchi, muri sfondati e la presenza di qualsiasi altro tipo di segnale di assoluta illegalità. Perfino il palcoscenico è stato completamente distrutto ed ora è impossibile camminarci sopra. Dal giorno dell’apertura del cantiere fino ad oggi sono passati oltre 20 anni. Un lungo periodo intervallato da continue inaugurazioni, chiusure e attacchi vandalici. Il risultato sono i milioni di euro buttati al vento. Pertanto, ribadisco la necessità di percepire le modalità e le tempistiche per attivare un piano di rivalutazione definitivo. Recuperare il Teatro Moncada vorrebbe dire consegnare a parrocchie, volontari e associazioni di Librino uno spazio di arte e cultura, luogo di aggregazione e di integrazione , dando la possibilità a centinaia di giovani di mettere in mostra la loro creatività garantendo loro il riconoscimento della dignità e dell’uguaglianza in tema di diritti umani attraverso un percorso di promozione e diffusione di buone pratiche che possa dare loro la speranza anche di una rinascita culturale e non solo, della nostra città, portando con se sviluppo, lavoro ed economia. Diversamente, l’impianto, in queste condizioni, servirà soltanto alla microcriminalità che in questi ambiti di abbandono e degrado prolifera sempre".