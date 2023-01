Teatro, “Unni stai di casa”: il racconto dell'Antico corso in scena al monastero dei benedettini

Una live performance di teatro e musica, nell’aula magna “Santo Mazzarino” per celebrare l’Antico corso, uno dei quartieri simbolo della città, e tenerne viva la memoria con racconti di storia e cronaca, recitati da una compagnia di attori non professionisti. Lo spettacolo è “Unni stati di casa” ed è stato l’ultimo atto di un laboratorio di scrittura e performance teatrale, curato da Officine Culturali e condotto dal regista e attore Angelo D’Agosta. Dopo aver esplorato le vie dell’Antico corso i partecipanti hanno intrecciato narrazioni familiari, memorie e affascinanti storie scoperte durante la passeggiata condotta da Elvira Tomarchio, colonna portante del comitato popolare “Antico Corso” e grande conoscitrice del quartiere, per dare vita ad un testo inedito con dentro mille suggestioni ed intrecci. Il Bastione degli infetti, il monastero ancora benedettino, la cronaca cruenta di un bambino assassinato, la “rivalità “ tra i tifosi di Sant’Agata e quelli della croce di Cristo, l’eruzione del 1669 e ancora “cunti”, leggende, canti di sirene e avventure di marinai accompagnate e arricchite dalla musica dal vivo Andrea Balsamo.

Gli autori

Sotto la guida di Angelo D’Agosta, attore, regista e autore teatrale, il testo della performance è stato scritto da: Michela Aiello, Flavia Alabiso, Laura Alfino, Linda Cavallaro, Letizia Di Mauro, Valeria Giuffrida, Manuel Giunta, Claudia Gulisano, Salvo Leone, Melania Libra, Valentina Marletta, Attilio Privitera, Francesco Rizzo, Eugenio Sanfilippo.

La compagnia

A portare in scena “Unni stati di casa”, il 30 dicembre scorso: Flavia Alabiso, Laura Alfino, Stefania Calcaterra, Linda Cavallaro, Valeria Giuffrida, Manuel Giunta, Vincenza Lo Coco, Michele Magnano, Costanza Milazzo, Valentina Marletta, Attilio Privitera, Francesco Rizzo, Francesca Sanfilippo