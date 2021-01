Teatro, la Cgil: "Intitolare a Turi Ferro lo Stabile di Catania"

La Slc Cgil, in occasione del 10 gennaio, ricorrenza dei 100 anni dalla nascita dell'attore catanese Turi Ferro, chiede di "celebrarlo degnamente con un'iniziativa che resti veramente nel tempo: l'intitolazione del Teatro Stabile a suo nome". In una nota a firma del segretario generale Gianluca Patané e del responsabile del dipartimento Artiste e Artisti, Luigi Tabita, il sindacato sottolinea che "per celebrare Turi Ferro non bastano gli eventi programmati per i suoi 100 anni, che si consumeranno in pochi mesi, ma serve un'iniziativa che rimanga nel tempo. Chiediamo dunque alla Regione, al Comune e alla governance del teatro, l'intitolazione dello Stabile di cui Ferro fu cofondatore. Il teatro avrebbe cosi' un doppio nome: Verga-Ferro, come gia' accaduto per esempio al prestigioso teatro romano Quirino-Gassman"