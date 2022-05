Il Teatro Stabile di Mascalucia lancia raccolta fondi per interventi di ristrutturazione

Il Teatro Stabile Mascalucia Mario Re, è un'associazione di Promozione sociale che da oltre 40 anni è presente sul territorio e nel tempo è diventato punto di riferimento culturale e di aggregazione, ma ora si trova in grandi difficoltà.

“La struttura che da sempre ci ospita - spiega la Compagnia del Teatro Stabile - richiede degli importanti interventi di ristrutturazione che non possono più essere rimandati, pena la chiusura definitiva del nostro teatro”. Proprio per questo motivo è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe.

“Gli anni della pandemia e l'interruzione delle nostre attività - aggiungono - con le quali ci siamo sempre autofinanziati hanno reso per noi, oggi, impossibile un investimento così oneroso. Per questo chiediamo aiuto. Per aiutarci a non perdere tutto quello che noi e chi prima di noi, con passione e impegno, ha fatto per questa associazione che è casa e rifugio di tanti, che è luce in questi anni così bui” è l’appello del Teatro.