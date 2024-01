Teatro Stabile, l'appello di Uil e Uilcom: "Si scelga un successore di De Fusco all’altezza del compito"

Le segreterie Uil e Uilcom Catania, nel ringraziare del suo lavoro Luca De Fusco che lascia Catania per il teatro Argentina di Roma, auspicano "che il consiglio di amministrazione dello Stabile proceda rapidamente e in piena unità d’intenti nell'individuazione di un direttore all'altezza del compito e dell’istituzione culturale che sarà chiamato a guidare". "Al prossimo direttore - si legge in una nota dei sindacati - chiediamo sin d’ora che, in linea con la prestigiosa tradizione del teatro, attinga al grande patrimonio artistico del nostro territorio per la realizzazione degli spettacoli. Come affermava Mario Giusti, d’altronde, 'dobbiamo difendere l'identità culturale del nostro teatro'. Che non è primo né secondo a nessuno, è un teatro dal cuore siciliano". Nel sottolineare, infine, l’operato del CdA per avere dato soluzione positiva ad alcuni problemi che interessavano i lavoratori, "ricordiamo che ancora tanto può e deve essere fatto. Uil e UilCom sono, come sempre, pronte al confronto nell’interesse dello Stabile e di chi opera in esso e per esso".