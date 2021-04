Si finge tecnico e truffa un'anziana: denunciato

Nella giornata di ieri il personale del commissariato Borgo Ognina, diretto dal vice questore aggiunto Fabrizio Busacca, ha indagato per il reato di truffa il cinquantacinquenne pregiudicato R. S.. L’uomo, specializzato nelle truffe ai danni di anziani, fingendosi un tecnico elettricista, si è presentato a casa di un’anziana donna di 84 anni, adducendo di essere stato mandato dall’amministratore di condominio di quello stabile per risolvere un guasto all’impianto citofonico, facendosi consegnare dalla ignara vittima la somma di euro 100 come spesa per la riparazione effettuata. Una volta pagato il finto tecnico la donna ha contattato l’amministratore di condominio, il quale ovviamente risultava essere all’oscuro di tutto. Capito che si era trattato di una truffa l’anziana donna ha denunciato i fatti ai poliziotti del commissariato, i quali hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità del truffatore. Attraverso l’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza posto all’interno dell’androne dello stabile in cui si era verificato il fatto, gli investigatori sono riusciti ad individuare e riconoscere l’autore dell’ignobile gesto, deferendolo all’autorità giudiziaria per il reato di truffa. "Quando si hanno dubbi sulle persone che si incontrano o che vogliono entrare in casa - spiega la polizia - è bene richiedere sempre l’intervento delle forze dell’ordine, segnalando ogni atteggiamento sospetto".