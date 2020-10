Telecamere anti discariche nelle zone Cibali, Trappeto e San Giovanni Galermo

Telecamere anti discariche abusive nei punti maggiormente colpiti di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” di Catania. “In seguito ad una seduta del consiglio del IV municipio - afferma il presidente Erio Buceti- su mia proposta è stato approvato all’unanimità un emendamento ad una mozione presentata da alcuni consiglieri. Parliamo della necessità di installare telecamere di sicurezza per prevenire la formazione di discariche abusive su viale Benedetto Croce, in via Santa Rosa da Lima, in via Bergamo e in via Allegria”. Si tratta di un primo step da cui partire per sviluppare un progetto che preveda l’estensione del sistema di telecamere in altre zone a rischio del IV municipio. Un’area dove mobili, vecchi materassi e molto altro ancora si accumula a dismisura ai bordi delle strade e delle piazze. Materiali infiammabili con il rischio di roghi di vaste dimensioni e la formazioni di nubi nere estremamente nocive per la salute pubblica. Molti luoghi sono stati “protetti” con l’installazione di massi di grosse dimensioni. “Desidero ringraziare - prosegue Buceti- i consiglieri che hanno voluto dare fiducia nell'approvare l'emendamento presentato. Già individuate da tempo le strade, le piazze ed i terreni rurali da controllare colgo l’occasione per lanciare un appello ai residenti ed ai commercianti del IV municipio per sviluppare, insieme a comitati cittadini e associazioni di quartiere, forme di cittadinanza attiva”.

