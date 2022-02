Beccato topo d'appartamento: aveva razziato scuole, alberghi e uffici

Sarebbe un pregiudicato di 44 anni l'autore dei furti in serie che sono stati consumati ai danni di un bed and breakfast di via De Gasperi, di una scuola di piazza San Domenico Savio e di un ufficio in via Sassari. A indagare sono i poliziotti del commissariato Borgo Ognina. L'uomo aveva sempre lo stesso modus operandi: durante le ore notturne, dopo aver

forzato con arnesi da scasso la porta d’ingresso, si introduceva nelle strutture facendo razzia di tutto ciò che trovava. Le indagini di polizia, avviate in seguito alle denunce sporte



dai soggetti derubati, hanno consentito di risalire, grazie anche alla visione dei sistemi di videosorveglianza, all’identità dell’autore dei furti, peraltro già noto agli agenti per inumerosi precedenti penali che annoverava, sempre per reati della stessa specie.