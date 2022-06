A San Giorgio arrivano le prime telecamere contro le discariche abusive

Questa mattina in via Pulacara, traversa Stradale San Giorgio, l’assessore all’ecologia Andrea Barresi e i componenti della commissione consiliare speciale e temporanea “Democrazia partecipata, videosorveglianza contro le discariche abusive” presenzieranno all’installazione delle prime telecamere acquistate per contrastare le discariche abusive in città. Saranno in totale 14 gli impianti attivi a Catania una volta completato il progetto. I dispositivi elettronici sono stati acquistati con i fondi regionali della Democrazia Partecipata, sulla base di una scelta democratica dei cittadini.