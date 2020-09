Getta materassi in via Fondo Romeo e le telecamere lo riprendono: multa da 600 euro

E’ caduto nella “rete” delle telecamere installate in via Fondo Romeo e via Calliope, il primo incivile ripreso mentre depositava materassi nella discarica abusiva. Grazie al video, visionato direttamente dalla centrale operativa dei vigili urbani, si è riusciti a stanare il primo dei tanti malfattori che sversano abusivamente rifiuti di ogni tipo in quell’area creando grave disagio ai residenti della zona. La polizia ambientale è prontamente risalita al soggetto ripreso che da un furgone sversava il materiale sulla strada e gli ha comminato una multa di seicento euro. L’iniziativa, che ha immediatamente prodotto risultati positivi, rientra in un piano di sperimentazione promosso nello scorso mese di giugno dal sindaco Salvo Pogliese e dall'assessore Fabio Cantarella e la sollecitazione dei consiglieri comunali Petralia, Giusti e Dario Grasso, di monitorare le discariche abusive che vengono illecitamente alimentate, a cominciare proprio da quella di via Fondo Romeo e via Calliope divenuta simbolo delle tante discariche abusive. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore Fabio Cantarella.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

”Il sistema delle telecamere, sempre che non vengano anch'esse vandalizzate, si può rivelare un deterrente eccellente e per questo ne abbiamo installato altre, in aree abitualmente utilizzate da soggetti che compiono traffico di rifiuti, un’azione che può avere gravi conseguenze anche penali. Tra qualche settimana -ha aggiunto l’assessore- faremo un resoconto dei risultati di questa attività di repressione e prevenzione e faremo le opportune valutazioni, per estendere il controllo video in tutte le 151 discariche che abbiamo censito per individuare e colpire gli autori degli atti illeciti, attenuando una pratica incivile purtroppo molto diffusa che ha pesantissimi costi per la collettività”.