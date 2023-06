Telecamere su via Etnea, conclusa la fase di pre-esercizio: scattano le sanzioni

Anche per le nuove telecamere posizionate di recente nell’isola pedonale di via Etnea a Catania, ed esattamente all’incrocio con via Fragalà (Basilica Collegiata) e via Pacini, da ieri, mercoledì 7 giugno, è finita la prevista fase di pre-esercizio e dunque, sempre da ieri, multe e verbali che saranno rilevati avranno piena validità.

Come per le altre zone della città, infatti, dove è già previsto ed è attivo da tempo il controllo attraverso varchi elettronici, dotati di telecamere di videosorveglianza, anche in questi due tratti di via Etnea la fase di pre-esercizio è servita per avviare e sistemare al meglio la fase dei controlli, andando così a rafforzare ulteriormente l’area pedonale che va da piazza Duomo alla Villa Bellini.

Esattamente a giugno 2022 proprio la via Etnea diventava ufficialmente “Area Pedonale video-controllata”, subito dopo l’avvio dell’Area Pedonale video-controllata a San Giovanni Li Cuti, il borghetto marinaro catanese preso d’assalto da turisti e cittadini in tutte le stagioni. Prosegue dunque il programma di potenziamento della mobilità sostenibile in città, di cui Ztl e Aree Pedonali sono parte integrante e fondamentale.