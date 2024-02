Zona industriale, con le nuove telecamere si potranno anche rilevare le targhe delle auto

Lunedì 26 febbraio, alle 15 nel Palazzo della Regione di Catania si terrà un incontro tecnico per definire il cronoprogramma degli interventi di riqualificazione della zona industriale del capoluogo etneo finanziati dalla Regione Siciliana. "Ho indetto questa riunione - spiega l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajio - perché è importante far rinascere la zona industriale di Catania, da anni in totale stato di abbandono. Il governo Schifani, attraverso l'Irsap, ha già effettuato alcuni lavori e finanziato, per oltre un milione e mezzo di euro con risorse del Pon Sicilia Sicurezza 2014-20, l’installazione di circa 200 telecamere di sorveglianza, delle quali 34 ad alta velocità per la lettura immediata delle targhe". All’incontro operativo di lunedì saranno presenti l’assessore Tamajo, il sindaco Enrico Trantino, il commissario Irsap Marcello Gualdani, il commissario della Zes Sicilia orientale Alessandro Di Graziano, il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina, il direttore generale del dipartimento Attività produttive, Carmelo Frittitta, i rappresentanti delle associazioni di categoria. Alle 16.30 è previsto un punto stampa.