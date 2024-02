Beccata con il telefono alla guida e fugge al posto di blocco: denunciata

Nel corso della notte, gli agenti delle volanti della Questura di Catania, transitando in viale Mario Rapisardi, nei pressi del semaforo di piazza Eroi d’Ungheria, hanno incrociato una autovettura condotta da una donna che, noncurante della presenza degli agenti, ha continuato ad usare il telefono.

I poliziotti hanno subito fermato il veicolo ma durante il controllo la donna è ripartita improvvisamente a velocità. È iniziato così un lungo inseguimento che ha visto, nelle sue diverse fasi, impegnate anche una pattuglia della polizia stradale e un equipaggio dei carabinieri di Paternò. L’inseguimento, infatti, iniziato nel centro cittadino, è proseguito, sempre a velocità sostenuta, in uscita dalla città, sulla tangenziale e, successivamente, sulla strada statale 121 e sulla strada provinciale 229 per poi concludersi nei pressi dell’abitazione della donna a Paternò. Alla 20enne sono state contestate diverse violazione al codice della strada, che hanno portato anche al sequestro del veicolo. È stata inoltre denunciata all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.