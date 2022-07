Il telepass e l'inquinamento: "Come se sulla Catania-Messina ci fossero 4mila viaggi in meno"

Sulle tratte gestite da Autostrade Siciliane, sono state risparmiate oltre 3.400 tonnellate di CO2 grazie al telepedaggio. Per la tratta Catania-Messina il dato è da rapportare a circa 96mila viaggi nel 2019 (anno pre-Covid), 78mila nel 2020 e 92mila nel 2021, con un enorme vantaggio per l'ambiente ma anche per le persone in termini di inquinamento acustico, congestioni stradali e costi correlati. Si parla di monossido di carbonio e di emissionioni inquinanti nello studio dell'Università Ca' Foscari di Venezia - commissionato da Telepass e Autostrade Siciliane e finalizzato a quantificare la riduzione di emissioni inquinanti grazie alla presenza di porte dedicate al telepedaggio in tutte le stazioni autostradali - che ha applicato un apposito modello matematico-scientifico sviluppato dal team accademico e ha calcolato, negli ultimi tre anni, un risparmio di ben 3400 tonnellate di CO2 evitate grazie all'uso delle barriere Telepass (1.232 tonnellate di CO2 nel 2019, 1.009 tonnellate nel 2020 e 1.192 nel 2021), possibile grazie all'eliminazione della fermata dei veicoli per il ritiro e pagamento del biglietto. Lo stesso vale se si traduce il dato del risparmio di 3.400 tonnellate di CO2 con i viaggi in auto nella tratta Messina-Palermo, corrispondenti a oltre 116.000, sempre nel triennio: 41.751 viaggi da Messina a Palermo nel 2019, 34.194 viaggi nel 2022 e 40.395 nel 2021. L'infrastruttura tecnologica del telepedaggiamento può quindi fornire maggiori vantaggi rispetto all'infrastruttura tradizionale e migliore servizio agli automobilisti grazie alla maggiore ottimizzazione dei flussi, ma anche in termini di benefici ambientali evidenziati nello studio: conservazione a lungo termine della natura e della biodiversità, riduzione dell'impronta di carbonio del settore dei trasporti e dell'inquinamento atmosferico.