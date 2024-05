Università, nuova protesta degli studenti pro-Palestina: tende nel monastero dei Benedettini

Gli studenti universitari catanesi hanno indetto, ieri, una giornata di sciopero in difendere dei diritti sociali del popolo palestinese. L'assemblea studentesca, che si è svolta in mattinata nel vialone interno dell'ex monastero dei Benedettini, ha registrato anche l'intervento di docenti dell'ateneo e l'intervento di una studentessa universitaria araba in rappresentanza della comunità araba che vive, studia e lavora a Catania.

Durante l'incontro pubblico, è stata decisa l'installazione di tende in tutto il viale della sede di Scienze Umanistiche. Una delegazione di collettivi universitari, ha raggiunto la sede del rettorato in piazza Università. Anche la federazione del sociale Usb ha seguito questa delegazione che ha incontrato il rettore Francesco Priolo. Uno studente ha comunicato al rettore l'iniziativa in corso della raccolta delle firme per chiedere di escludere la fondazione Leonardo dalle attività dell'ateneo etneo "considerando anche il ruolo che svolge a sostegno del genocidio in corso a Gaza".