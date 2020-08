Migranti, parere sanitario negativo per la tendopoli di Vizzini

Doppio parere sanitario vincolante negativo per la struttura che la la Croce rossa sta realizzando a Vizzini, in un deposito non più utilizzato dall'aeronautica militare. Il sito, non senza polemiche, era stato individuato da Roma per ospitare i migranti arrivati in Sicilia per fare trascorrere in una tendopoli il periodo di quarantena. Ma dalle autorità sanitarie è arrivato parere negativo. Lo ha firmato il commissario ad acta per l'emergenza Covid-19, Pino Liberti, con la direttrice dell'Uoc Igiene ambienti di vita, Pulvirenti, ritenendo che la struttura non abbia i necessari criteri idonei all'isolamento e alla quarantena dei migranti e che quindi non possa essere espresso parere igienico favorevole.

