Misterbianco, arriva il nuovo comandante dei carabinieri

La tenenza di Misterbianco ha un nuovo comandante che andrà a sostituire il tenente Pasquale Cuzzola destinato al comando della compagnia di Girifalco. Si tratta del sottotenente Federico Fontana 46 anni, genovese di nascita, prima dell’arruolamento, ha vissuto prevalentemente in Piemonte. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, master di I° livello in filosofia del diritto e Laurea in Giurisprudenza, nel biennio 2019-2021, ha frequentato il 2 ° corso applicativo presso la Scuola Ufficiali di Roma. È il primo incarico da ufficiale e nel pregresso ruolo da maresciallo ha svolto servizio prevalentemente nel nord Italia: Bormio, Mondolè Skiarea, Skiarea Campiglio Dolomiti del Brenta, Limone Piemonte. In quest’ultima località ha comandato la stazione dei carabinieri, già diretta dal padre, conducendo anche alcune attività d’indagine, tra le quali quella che ha permesso di identificare l’autore dell’efferato omicidio di una donna, balzato alle cronache nazionali, commesso da un ragazzo sotto l’effetto di droghe, che inizialmente era parso come una morte accidentale a seguito di una caduta da un dirupo. Nell’ anno 2011 ha conseguito la qualifica di mediatore – conciliatore ed è un buon conoscitore della lingua inglese (certificazione Nato JFLT 11) e francese (qualifica interforze CC – Gendarmeria).